Турция направляет военную поддержку в Идлиб для укрепления своих наблюдательных пунктов

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил во вторник отправку военной помощи в сирийский Идлиб укреплением наблюдательных пунктов. В настоящий момент на территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

"Мы ответили [сирийской армии на обстрел наших военных] в Идлибе должным образом и продолжим поступать так же. Переброска военной помощи в сирийский Идлиб предназначена для усиления наших наблюдательных пунктов", - подчеркнул он.

Быстрое продвижение сирийской армии на этом участке фронта вызвало недовольство Турции, которая оказывает поддержку боевикам, противостоящим правительственным войскам. По сведениям телеканала Al Arabiya, 195 единиц турецкой боевой техники, включая бронемашины и танки, а также грузовики с боеприпасами, пересекли в воскресенье границу с Сирией. В понедельник в провинцию Идлиб проследовала еще одна военная колонна.

Усилия для снижения напряженности

По словам Чавушоглу, Турция совместно с Россией прилагают усилия для снижения напряженности в Идлибе.

"Мы стремимся положить конец этим конфликтам [в Сирии] вместе с Россией, как мы это уже делали в рамках Астаны и Сочи. Мы не можем мириться с нападениями на нас, в связи с этим мы дали необходимый ответ в Идлибе и продолжим поступать аналогично", - заявил он.

Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва "хотят как можно скорее установить перманентный режим прекращения огня и обеспечить [возможность] устойчивого политического урегулирования".

Глава МИД Турции считает, что астанинским и сочинским процессам по сирийскому урегулированию был нанесен ущерб.

"Хоть астанинский и сочинский процессы не утратили свою силу, им был нанесен ущерб", - сказал он. Кроме того, Чавушоглу назвал "неуместными оправдания РФ, что она не может полностью контролировать режим [президента Сирии Башара Асада]".

Ситуация в Идлибе

Турецкая авиация и артиллерия нанесли в понедельник удары по 54 целям в Идлибе, в результате чего, по данным министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, были "нейтрализованы" 76 сирийских военнослужащих. Эта атака последовала в ответ на обстрел сирийской армией турецких позиций в окрестностях Саракиба, что привело к гибели пяти турецких военных и трех сотрудников из числа гражданского персонала.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали к Саракибу.

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил в связи с этим, что Турция без колебаний готова принять меры против любой угрозы в отношении нее. По его словам, турецкие войска "выполняют гуманитарные миссии и миссии в сфере безопасности в Сирии в соответствии с договоренностями с Россией". По утверждению Алтуна, "если Россия не может контролировать режим Асада, чтобы он не обстреливал" турецкие подразделения, Анкара "без колебаний примет меры против любой угрозы", что она и продемонстрировала в понедельник в Идлибе.