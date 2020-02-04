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Минкульт Украины отказался признать памятником бюст Жукова в Харькове

Ранее этот памятник уже пытались демонтировать

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры Украины отказалось внести в Государственный реестр недвижимых памятников страны бюст советского военачальника маршала Георгия Жукова на проспекте Петра Григоренко в Харькове. Об этом сообщил руководитель общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков, опубликовав копию соответствующего ответа Минкульта.

В документе, в частности, отмечается, что Министерство культуры издало приказ №957 "О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г. К. Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове". "Бюст Жукова в Харькове больше не памятник", - подчеркнул в связи с этим Поздняков.

Установленный в 1994 году памятник Жукову в Харькове уже пытались демонтировать власти, он также не раз становился объектом нападений радикалов. Во второй половине 90-х годов прошлого века он не обслуживался и постепенно разрушался, но в 2012 году по поручению мэра Геннадия Кернеса монумент включили в план капитальных ремонтов и воссоздали в том виде, в котором он был установлен. В начале июня 2019 года националисты снесли бюст советского военачальника, после чего городские власти восстановили памятник. На это отреагировали в Украинском институте национальной памяти, заявив, что памятник Георгию Жукову подлежит обязательному демонтажу, поскольку он "посвящен лицу, занимавшему руководящие должности в высших органах власти и управления СССР" и попадает таким образом под действие так называемого закона о декоммунизации.

Госреестр недвижимых памятников был создан в соответствии с законом Украины об охране культурного наследия в 2000 году. Он содержит перечень объектов культурного наследия, которые приобретают статус памятников и официально берутся государством под охрану. Такие объекты "определяются независимо от форм собственности, в соответствии с их археологической, эстетической, этнологической, исторической, художественной, научной или художественной ценностью". По данным украинских СМИ, реально формирование реестра было начато только в 2012 году и продолжается до сих пор. Памятник Жукову в Харькове никогда официально в Государственный реестр недвижимых памятников Украины внесен не был.

Жуков Георгий Константинович (1896-1974) - маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза. В Великую Отечественную войну проявил себя как талантливый полководец и стратег, сыгравший важнейшую роль в разгроме немецко-фашистских войск, его называют "Маршалом Победы". С августа 1942 года - заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного Главнокомандующего, координировал действия фронтов в Сталинградской битве. В 1944-1945 годах командовал войсками 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов. 8 мая принял капитуляцию германских вооруженных сил. В послевоенное время занимал ряд военных постов, в том числе министра обороны СССР (1955-1957). С 1958 года в отставке. Автор книги "Воспоминания и размышления" (1969).

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