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Норвежская фирма требует у властей €14,5 млн за попытки вербовки ее работников в РФ

Olen Betong Gruppen AS утверждает, что понесла многомиллионные убытки из-за обвинений в шпионаже

ХЕЛЬСИНКИ, 4 февраля. /ТАСС/. Окружной суд Осло начал рассматривать иск норвежской компании Olen Betong Gruppen AS против правительства страны, заявляющей, что спецслужбы королевства годами пытались вербовать сотрудников ее предприятия в Мурманске. Об этом сообщило во вторник NTB.

Компания утверждает, что понесла многомиллионные убытки из-за обвинений в шпионаже. Так, например, управление мурманским отделением Olen Betong теперь приходится осуществлять из норвежской губернии Ругаланн.

В компании заявили о нескольких попытках рекрутировать ее сотрудников в качестве информаторов, что было зафиксировано властями России и привело к запрету для этих сотрудников на въезд в РФ. Так, в частности, по ее данным, исполнительный директор компании - производителя бетона Атле Берге в 2016 году был задержан сотрудниками ФСБ в Мурманске, после чего ему был запрещен въезд в РФ до 2026 года. Работник норвежского предприятия в Мурманске Курт Стё после контактов с Полицейской службой безопасности Норвегии также был выслан из РФ с запретом на въезд.

Компания, как говорится в иске, из-за действий спецслужб потеряла на своих предприятиях в Мурманске крупную сумму денег, которую предлагается взыскать с норвежского государства. Сумма требуемой компенсации - порядка 145 млн крон, или €14,5 млн.

В 2007-2008 годах компания вложила несколько сотен миллионов норвежских крон в то, чтобы начать деятельность в Мурманске.

На процесс отведено пять дней. В среду в суде будет выступать осужденный в РФ за шпионаж и вернувшийся в прошлом году в Норвегию в рамках обмена погранинстпектор Фруде Берг. По словам адвоката Olen Betong, у двух этих дел есть много общего, поскольку спецслужбы выходили также на Берга, который, в отличие от сотрудников компании, согласился выполнять их поручения.

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