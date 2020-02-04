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Лукашенко заявил, что США знают о проблемах Минска и Москвы и обещали помощь белорусам

По словам президента Белоруссии, США готовы обеспечить республику энергоресурсами в полном объеме по конкурентным ценам

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что США хорошо знают о проблемах Минска и Москвы и обещали помощь белорусской стороне.

Белорусский лидер в ходе поездки в город Добруш комментировал свою состоявшуюся в Минске 1 февраля встречу с госсекретарем США Майклом Помпео. "Мы обсудили все, что я знаю, что они знают. Он [Помпео] мне говорил откровенно о своей политике. Я говорил так, как я это понимаю. Он понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают, даже порой лучше, чем я, некоторые вопросы во взаимоотношениях с Россией", - заявил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. "Он мне сказал: "Не волнуйся, мы Беларуси поможем", - отметил глава государства.

Президент также напомнил, что Помпео в ходе визита в Минск заявил, что США готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами в полном объеме по конкурентным ценам.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАРоссия
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