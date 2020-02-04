{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Болгарии выразил недоверие правительству страны

Это правительство несет ответственность за острый кризис в обществе, заявил Румен Радев

СОФИЯ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев во вторник в обращении к нации выразил недоверие правительству страны. Выступление транслировало Болгарское национальное телевидение.

"На протяжении трех лет я призывал правительство ответственно и эффективно работать в интересах граждан. Но, к сожалению, этого не происходит. Сегодня мы свидетели острого кризиса в управлении на всех уровнях. Отсутствие воли к проведению реформ, к борьбе с коррупцией и хищениями, методичное нарушения закона и морали довели Болгарию до паралича целых общественных систем и властных органов <...> Это правительство ведет к распаду государственности, этому надо положить конец. Официально с сегодняшнего дня я снимаю доверие к правительству, которое не работает в интересах болгарских граждан и несет ответственность за острый кризис в обществе", - сказал Радев.

По мнению региональных экспертов, юридических последствий заявление президента Болгарии иметь не может.

Теги
Болгария
Реклама на ТАСС
Палестино-израильский конфликт
ЕС не принял предложение США признать оккупированные Израилем палестинские территории
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС