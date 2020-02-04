Президент Болгарии выразил недоверие правительству страны

СОФИЯ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев во вторник в обращении к нации выразил недоверие правительству страны. Выступление транслировало Болгарское национальное телевидение.

"На протяжении трех лет я призывал правительство ответственно и эффективно работать в интересах граждан. Но, к сожалению, этого не происходит. Сегодня мы свидетели острого кризиса в управлении на всех уровнях. Отсутствие воли к проведению реформ, к борьбе с коррупцией и хищениями, методичное нарушения закона и морали довели Болгарию до паралича целых общественных систем и властных органов <...> Это правительство ведет к распаду государственности, этому надо положить конец. Официально с сегодняшнего дня я снимаю доверие к правительству, которое не работает в интересах болгарских граждан и несет ответственность за острый кризис в обществе", - сказал Радев.

По мнению региональных экспертов, юридических последствий заявление президента Болгарии иметь не может.