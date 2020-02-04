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Палестино-израильский конфликт

ЕС не принял предложение США признать оккупированные Израилем палестинские территории

БРЮССЕЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Евросоюз не принимает предложение США в рамках инициативы по ближневосточному урегулированию признать оккупированные Израилем палестинские территории на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в распространенном во вторник в Брюсселе заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Мы особенно озабочены заявлениями [США] о возможности аннексии Иорданской долины и других территории на Западном берегу. В соответствии с международными нормами и резолюциями СБ ООН, ЕС не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными после 1967 года", - говорится в заявлении.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБоррель, Жозеп
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