В ЕС заявили, что США подрывают миропорядок, возобновив использование противопехотных мин

БРЮССЕЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Решение США возобновить использование противопехотных мин подрывает международный миропорядок, основанный на правилах. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Разрешение вновь применять противопехотные мины не только вступает в противоречие с международными усилиями во всем мире по разминированию, помощи жертвам противопехотных мин и уничтожению их запасов, но и подрывает международный миропорядок, основанный на правилах", - отмечается в заявлении.