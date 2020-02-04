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В ЕС заявили, что США подрывают миропорядок, возобновив использование противопехотных мин

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© EPA-EFE/ABIR SULTAN

БРЮССЕЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Решение США возобновить использование противопехотных мин подрывает международный миропорядок, основанный на правилах. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Разрешение вновь применять противопехотные мины не только вступает в противоречие с международными усилиями во всем мире по разминированию, помощи жертвам противопехотных мин и уничтожению их запасов, но и подрывает международный миропорядок, основанный на правилах", - отмечается в заявлении.

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