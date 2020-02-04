Эрдоган заявил, что Турции не нужно сейчас вступать в конфликт с Россией

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его стране сейчас не нужно вступать в конфликт с Россией. Об этом он сообщил журналистам на борту своего самолета, возвращаясь после визита на Украину. Фрагменты этого интервью приводит во вторник телеканал NTV.

"На данном этапе нет никакой необходимости вступать с Россией в конфликт или серьезное противоречие. У нас с Россией есть очень серьезные стратегические инициативы [проекты]", - подчеркнул президент.

В качестве примеров подобных "стратегических инициатив" Эрдоган привел два примера: строительство первой в Турции АЭС "Аккую" и реализация проекта "Турецкий поток". "Во-первых, это касается нашей ядерной энергетики, которую мы очень решительно запускаем. И там очень и очень серьезные цифры. <...> Во-вторых, проект "Турецкий поток" также имеет огромное значение. <...> Он также важен для нас, потому что это стратегические инвестиции", - пояснил президент Турции.

Договоренности с РФ по С-400

Президент Турции подтвердил, что Анкара не намерена пересматривать договоренности с Россией по ЗРС С-400, несмотря на давление некоторых стран.

"Тема С-400 остается важным аспектом наших отношений с Россией. И речи не идет, чтобы мы дали задний ход в вопросе покупки С-400", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии на соглашение введенных некоторыми странами санкций.

Эрдоган также обратил внимание на торговый оборот с РФ, который, "возможно, и находится сейчас в самой нижней точке, но все равно составляет $20-25 млрд".

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Первые поставки начались 12 июля 2019 года. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома сообщил, что решение республики приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей F-35.

Приветствие украинских националистов

Президент Турции заявил, что не видит ничего особенного в том, что он в ходе завершившегося визита на Украину приветствовал почетный караул приветствием украинских националистов "Слава Украине".

"Во-первых, это официальное приветствие Украины, - приводит его слова на борту самолета по дороге домой телеканал NTV. - Разве Украина не свободная страна? Каждый приезжающий на Украину глава государства использует эту фразу. Как те, кто приходит к нам, говорят: "Привет, солдат".

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