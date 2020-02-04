Макрон заявил, что без диалога с Россией невозможна безопасность в Европе

ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Диалог с Россией необходим для стабильности и безопасности в Европе. Такое мнение выразил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон студентам в Ягеллонском университете в Кракове.

"Вашему поколению предстоит жить в условиях мира, где правила многосторонности сильно подорваны, в мире, в котором существует опасность, в котором возобновлена гонка вооружений. Поэтому Европе необходимо оказывать все большее внимание проблемам безопасности, - обратился он к студентам. - Нам необходимо переосмыслить наши отношения с Россией".

"Я хочу вновь подчеркнуть, что Франция не пророссийская, не антироссийская страна, она проевропейская, - продолжил Макрон. - Я считаю, что нельзя строить архитектуру безопасности, доверия, мира в Европе без диалога с Россией". По его словам, диалог с РФ нужно вести по вопросам "вооружений, проблемам кибербезопасности, космоса".

В качестве примера он указал на зависимость урегулирования на Украине от диалога с Россией. "Без диалога с Россией мы не сможем продвигаться, а как показала встреча в "нормандском формате" в декабре в Париже, такое продвижение возможно", - подчеркнул он.