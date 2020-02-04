{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Макрон заявил, что без диалога с Россией невозможна безопасность в Европе

Президент Франции уточнил, что диалог с Москвой нужно вести по вопросам вооружений, проблемам кибербезопасности и космоса

ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Диалог с Россией необходим для стабильности и безопасности в Европе. Такое мнение выразил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон студентам в Ягеллонском университете в Кракове.

"Вашему поколению предстоит жить в условиях мира, где правила многосторонности сильно подорваны, в мире, в котором существует опасность, в котором возобновлена гонка вооружений. Поэтому Европе необходимо оказывать все большее внимание проблемам безопасности, - обратился он к студентам. - Нам необходимо переосмыслить наши отношения с Россией".

"Я хочу вновь подчеркнуть, что Франция не пророссийская, не антироссийская страна, она проевропейская, - продолжил Макрон. - Я считаю, что нельзя строить архитектуру безопасности, доверия, мира в Европе без диалога с Россией". По его словам, диалог с РФ нужно вести по вопросам "вооружений, проблемам кибербезопасности, космоса".

В качестве примера он указал на зависимость урегулирования на Украине от диалога с Россией. "Без диалога с Россией мы не сможем продвигаться, а как показала встреча в "нормандском формате" в декабре в Париже, такое продвижение возможно", - подчеркнул он.

Теги
РоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
Реклама на ТАСС
Мнение
Айова благословила Трампа, но не Байдена
Андрей Шитов — о том, как в США стартовал сезон внутрипартийных первичных выборов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС