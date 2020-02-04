В Пентагоне подтвердили размещение новых ядерных боеголовок на подлодках

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. США начали размещать новые боеголовки малой мощности W76-2 на подводных лодках. Об этом говорится в заявлении заместителя министра обороны по политическим делам Джона Руда, распространенном во вторник пресс-службой Пентагона.

В январе об их размещении на подводной лодке с баллистическими ракетами Trident сообщили в Федерации американских ученых.

"ВМС США разместили боеголовку малой мощности W76-2 баллистических ракет на подводных лодках, - отмечается в заявлении Руда. - Министерство определило необходимость модернизации небольшого числа боеголовок баллистических ракет на подлодках для ответа таким потенциальным противникам, как Россия, предполагающим, что использование ядерных вооружения малой мощности создаст для них преимущество перед США и их союзниками".

По мнению замминистра, это усилит сдерживание и обеспечит США более "жизнеспособными стратегическими вооружениями малой мощности".

В марте 2019 года занимавший в то время пост министра энергетики США Рик Перри утверждал, что его стране необходимо модернизировать свой ядерный потенциал, поскольку ядерная угроза со стороны таких государств, как Россия и Китай, растет. Среди приоритетных задач в этом направлении он выделил программу модернизации американских боеголовок W76-2. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что производство Соединенными Штатами боеголовки W76-2 снижает порог применения атомного оружия и увеличивает риск ядерного конфликта.

По оценкам американских экспертов, новая боеголовка имеет мощность 5-6 килотонн, в то время как мощность W76-1, созданной в 1970-е годы, составляет 100 килотонн.