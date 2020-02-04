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Санкции в отношении России
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СМИ: США намерены ввести новые санкции против "Северного потока - 2"

Такое решение будет принято, если Россия попробует достроить трубопровод
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© Paul Langrock/Nord Stream 2

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Вашингтон намерен ввести новые санкции против "Северного потока - 2", которые могут затронуть европейские компании даже в том случае, если Россия попробует его достроить в одиночку. Об этом сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на американские дипломатические источники.

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"Если Россия попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода, то Палата представителей и Сенат [Конгресса США] готовы принять новый санкционный закон", - отметил источник издания. В этот раз это может затронуть европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, или те фирмы, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу, пишет Handelsblatt.

В дипломатических кругах не исключают, что новые санкции могут быть введены уже в феврале или марте.

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