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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
Обновлено 

Иран будет сотрудничать в расследовании авиакатастрофы и после утечки аудиозаписи

Расследование продолжат в сотрудничестве со странами, имеющими отношение к этому инциденту

ТЕГЕРАН, 4 февраля. /ТАСС/. Тегеран продолжит сотрудничество с другими странами в расследовании авиакатастрофы украинского самолета, несмотря на утечку записи переговоров иранских диспетчеров. Об этом говорится в заявлении Организации гражданской авиации исламской республики, опубликованном во вторник.

"Организация продолжит расследование различных аспектов крушения украинского самолета в соответствии с национальным законодательством и международными нормами в сотрудничестве со странами, имеющими отношение к этому инциденту ", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (21:36 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
ИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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