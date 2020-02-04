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Сухопутные войска США создают новые крупные арсеналы в Европе и АТР

В Европе предполагается развернуть еще один такой объект. Сколько именно их намечается создать в АТР в дополнение к уже имеющимся, не уточняется
Глава Командования материально-технического снабжения Сухопутных войск США генерал Гас Перна Дмитрий Кирсанов/ТАСС
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Глава Командования материально-технического снабжения Сухопутных войск США генерал Гас Перна
© Дмитрий Кирсанов/ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Сухопутные войска США создают в настоящее время новые крупные склады военной техники и иного имущества в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщил во вторник на встрече с журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, глава Командования материально-технического снабжения Сухопутных войск США генерал Гас Перна.

Согласно изложенной им информации, в Европе предполагается развернуть еще один такой объект. Сколько именно их намечается создать в АТР в дополнение к уже имеющимся, американский военачальник не пояснил. "По состоянию на настоящее время я в действительности занимаюсь созданием дополнительного комплекта, который мне приказали создать. Он будет размещен там, где его сочтет необходимым разместить командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант [Кристофер] Каволи", - заявил Перна, отвечая на вопрос, планирует ли Пентагон увеличивать число дополнительных складов различной военной техники, созданных в Европе в последние примерно шесть лет.

В апреле 2019 года командование Сухопутных войск США в Европе отмечало, что всего таких основных объектов пять (в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Польше). На каждом из них размещена прежде всего военная техника в количестве, достаточном для оснащения бригады. Еще два вспомогательных объекта такого рода развернуты в ФРГ. "<...> Мы уже работаем над путями расширения заблаговременно созданных складских запасов в Тихоокеанском регионе", - сказал далее Перна, не вдаваясь в подробности.

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США
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