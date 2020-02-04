Эрдоган обсудил с Путиным обстрел турецких солдат в Сирии

ТАСС, 4 февраля. Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

По его данным, Эрдоган отметил, что обстрел турецких солдат в Сирии подрывает совместные усилия по установлению мира в этой ближневосточной республике. При этом турецкий лидер заявил, что Анкара будет использовать свое право на самооборону в случае других подобных атак в Сирии.

Турецкая авиация и артиллерия нанесли в понедельник удары по 54 целям в Идлибе, в результате чего, по данным министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, были "нейтрализованы" 76 сирийских военнослужащих. Эта атака последовала в ответ на обстрел сирийской армией турецких позиций в окрестностях Саракиба, что привело к гибели пяти турецких военных и трех сотрудников из числа гражданского персонала.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали к Саракибу.

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