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Выборы президента США - 2020

Демократы в Неваде отказались от программы, давшей сбой на кокусах в Айове

Они уже подготовили серию резервных программ и систем обработки данных, заявил председатель отделения партии Уильям Маккарди

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Отделение Демократической партии США в Неваде на собраниях партийных активистов (кокусах) в этом американском штате 22 февраля не будет пользоваться программой, сбой которой в понедельник сорвал оглашение результатов кокусов в штате Айова. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте отделения демократов в Неваде.

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"Демократы Невады решительно заявляют, что происшедшее на кокусах в Айове прошедшей ночью не повторится в Неваде 22 февраля. Мы не будем пользоваться приложением или услугами разработчика приложения, которое использовалось на кокусах в Айове. Мы уже подготовили серию резервных программ и систем обработки данных, а также анализируем, как оптимальным образом поступать в дальнейшем", - отметил председатель отделения оппозиционной партии в Неваде Уильям Маккарди.

Как передала CNN, к фирме-разработчику упомянутой выше программы ранее обращались по вопросу использования сервиса во время собраний партактива в Неваде.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
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