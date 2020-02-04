В Киеве в очередной раз заявили, что выборы в Донбассе должны пройти по законам Украины

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Выборы на неподконтрольных территориях Донбасса должны пройти по украинскому законодательству. Об этом во вторник заявил председатель парламента Украины Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим с вами о выборах в Донбассе <...>, то они должны пройти по законам Украины, потому что это украинская территория, это выборы в местные органы областей, которые являются частью нашей с вами страны", - сказал Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

Он напомнил, что "закона о выборах в Донбассе нет" и не может быть. "Отдельного закона тут быть не должно", - подчеркнул он.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что внеочередные местные выборы в Донбассе могут состояться в октябре текущего года при условии вывода "вооруженных формирований" и установления контроля Киева над границей с Россией в регионе.

Основа урегулирования в Донбассе

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, проведение амнистии, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как стороны систематически нарушают режим тишины. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения пункта об амнистии, продолжает экономическую блокаду Донбасса. Не выполнен ни один из пунктов политического урегулирования: не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности, настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно Минским договоренностям, только после выборов.