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Додон заявил, что пойдет на второй президентский срок, если получит поддержку населения

КИШИНЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон будет участвовать в намеченных на конец года выборах главы государства, если его кандидатуру поддержат сограждане. Об этом он заявил во вторник вечером в эфире местного телеканала Moldova 1.

"Окончательное решение относительно участия в выборах я приму позже. Если люди тогда меня поддержат, я приму участие в них. Сейчас люди меня поддерживают, поэтому, скорее всего, буду участвовать", - сказал Додон. При этом он уточнил, что сейчас сосредоточен не на подготовке к избирательной кампании, а на многочисленных социальных проектах, которые начаты в Молдавии.

Ранее Партия социалистов (ПСРМ) которая победила на прошедших в прошлом году парламентских выборах, выступила с заявлением, что поддержит на выборах главы государства Додона, которого считает подходящим кандидатом.

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Молдавия
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