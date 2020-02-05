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Глава Судана подтвердил встречу с Нетаньяху без ведома правительства

По данным портала Al Intibaha, переговоры касались возможности установления отношений между Суданом и Израилем

КАИР, 5 февраля. /ТАСС/. Глава управляющего Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан выступил во вторник с заявлением по поводу его переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Уганде без ведома правительства своей страны. Об этом сообщил суданский информационный портал Al Intibaha.

О факте встречи в Кампале с аль-Бурханом написал в понедельник на своей странице в Twitter израильский премьер, указав, что он договорился с главой Судана о начале сотрудничества для налаживания отношений между странами. Между тем, в МИД Судана сообщили, что им ничего не известно об этой встрече. Во вторник правительство страны собралось на экстренное заседание для прояснения обстоятельств незапланированных переговоров.

"Вчера я встретился с премьер-министром Израиля в Уганде, - цитирует портал аль-Бурхана. - Этот шаг является полностью моей ответственностью". По его словам, он сделал это с целью "сохранения и поддержания национальной безопасности Судана и достижения высших интересов народа". "Я подтверждаю, что налаживание и развитие отношений между Суданом и Израилем является прерогативой соответственных государственных учреждений, как это прописано в конституционном документе".

При этом аль-Бурхан особо отметил, что, несмотря на встречу с Нетаньяху, позиция Хартума по палестинскому вопросу остается неизменной. "Я подтверждаю принципиальную позицию Судана по палестинскому вопросу и право его народа на создание своего независимого государства, - отметил он. - И эта позиция сохраняется и будет столь же последовательной и далее в соответствии с арабскими договоренностями и решениями Лиги арабских государств (ЛАГ)".

Как сообщил Al Intibaha, переговоры аль-Бурхана и Нетаньяху под эгидой угандийского президента Йовери Мусевени продолжались два часа. Они касались возможности установления отношений между Суданом и Израилем, и, в частности, стороны обсудили возможность открытия воздушного пространства Судана для пролетов самолетов израильской компании El Al.

Из арабских государств только у Египта и Иордании есть дипломатические отношения с Израилем. В Африке Уганда является одной из 11 стран, имеющих дипотношения с еврейским государством. Хартум как член ЛАГ никогда не имел официальных связей с Израилем.

Теги
СуданУгандаИзраильНетаньяху, БиньяминБурхан, Абдель Фаттах, аль-
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