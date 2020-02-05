Зеленский рассказал, куда планируют вложить выплаченные "Газпромом" $2,9 млрд

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", - сказал глава государства на встрече с представителями кабинета министров.

Зеленский поручил кабмину подготовить в двухнедельный срок соответствующие документы для реализации необходимых проектов, добавили в пресс-службе.

30 декабря 2019 года Украина и РФ подписали пакетное соглашение по транзиту газа на 2020-2024 годы с возможностью пролонгации транзита еще на 10 лет. Документом также предусматривается отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков двух компаний, по которым не приняты окончательные решения, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. По условиям соглашения, "Газпром" до конца 2019 года выплатил Украине $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.