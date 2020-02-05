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Демократы отрицают, что МВБ США предлагало им проверить программу, давшую сбой в Айове

Исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности Чед Вулф полагает, что такой подход партии затрагивает вопрос о "доверии народа к системе голосования"

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Отделение Демократической партии США в штате Айова не получало от Министерства внутренней безопасности (МВБ) страны предложение протестировать программу, сбой которой позднее сорвал оглашение результатов собраний партийных активистов (кокусов) по выдвижению делегатов на национальный съезд. С таким заявлением выступил во вторник на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания СNN, председатель отделения демократов в этом штате Трой Прайс.

Исполняющий обязанности главы МВБ Чед Вулф во вторник в эфире телеканала Fox News информировал, что его ведомство предлагало отделению Демократической партии в Айове протестировать программу, в работе которой произошел сбой, но получило отказ. По оценке Вулфа, такой подход оппозиционной партии затрагивает вопрос о "доверии народа к системе голосования".

"Я не в курсе того, что Министерство внутренней безопасности делало нам такое предложение. Мы взаимодействовали с экспертами в области кибербезопасности в плане тестирования этого приложения. Мы принимали необходимые шаги, однако минувшей ночью, обнаружив несовпадения в поступающих результатах, мы выявили ошибку в шифровании", - сказал Прайс.

Разработчиком данной программы является коммерческая компания Shadow, которая позиционирует себя в качестве "группы ветеранов в области современных технологий", оказывавшей услуги предвыборным штабам 44-го президента США Барака Обамы, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, Национальному комитету Демократической партии, компаниям Google, Kiva и Apple. Shadow во вторник принесла извинения за сбой.

Первые в США в текущем избирательном цикле собрания партийных активистов, состоявшиеся в понедельник в штате Айова, завершились предсказуемо для республиканцев, а для демократов обернулись громким скандалом. Выяснилось, что программа, предназначенная для обработки поступающих данных, корректно фиксировала информацию, но выдавала только частичные результаты.

На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

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СШАВыборы президента США - 2020
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