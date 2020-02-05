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Переговоры о перемирии в Ливии

Источник: на подступах к столице Ливии наметилось снижение интенсивности боевых действий

Собеседник агентства отметил, что "практически прекратились воздушные налеты и бомбардировки Триполи"

ТАСС, 5 февраля. Интенсивность боевых действий вокруг ливийской столицы Триполи снизилась, начиная с середины января. Об этом ТАСС сообщил во вторник вечером источник в Триполи, близкий к силовым структурам.

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"После прошедших 13 января в Москве мирных переговоров по Ливии наметилось заметное снижение интенсивности боевых действий вокруг Триполи и на его окраинах. И хотя [командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа] Хафтар покинул российскую столицу, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, уровень боестолкновений и обстрелов с тех пор существенно снизился. Практически прекратились воздушные налеты и бомбардировки Триполи", - отметил собеседник агентства.

"В большинстве районов города, включая центр, наблюдается спокойствие. Однако сохраняется напряженность на южных, восточных подступах и окраинах столицы, где время от времени происходят стычки, в том числе с использованием тяжелых вооружений. Это, прежде всего, районы Эль-Азизия, Вади-эр-Рабиа, Салах-эд-Дин, Ас-Суани, Ярмук, Наклия, Гарабулли, а также близ аэропорта", - продолжал он.

В январе командование Ливийской национальной армии (ЛНА) объявило о намерении начать наступление на Мисурату. Как отметил источник ТАСС, "целью этого маневра было то, чтобы вооруженные мисуратские отряды, поддерживающие ПНС, покинули Триполи и отправились защищать свой родной город, и тем самым ослабили оборонительный потенциал столицы".

По его оценке, военно-политическую ситуацию осложняет то, что в ряде городов вокруг Триполи, например, в Тархуне (к юго-востоку от столицы), Сорман и Сабрате (оба - на побережье Средиземного моря, к западу от Триполи), Аль-Асабе (к югу от столицы) сильны позиции сторонников бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи (правил Ливией с 1969 по 2011 гг.). "Формально они находятся в союзнических отношениях с силами Хафтара, но время от времени действуют самостоятельно и без согласований с ЛНА вступают в стычки с вооруженными отрядами, защищающими ПНС и Триполи", - пояснил собеседник агентства.

Он также отметил, что "турецкие военные советники, прибывшие в январе в Ливию для поддержки сил ПНС, занимаются, в частности, обучением местных силовиков, налаживанием работы системы противовоздушной обороны, контрольных пунктов; они действуют довольно активно".

Теги
ЛивияСаррадж, ФаизХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
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