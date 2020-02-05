{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министр внутренних дел отсутствует по соображениям безопасности на речи Трампа в Конгрессе

В 2019 году на выступлении американского лидера не присутствовал занимавший на тот момент пост министра энергетики Рик Перри

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Американский министр внутренних дел Дэвид Бернхардт не присутствует по соображениям безопасности на нынешнем ежегодном выступлении президента Дональда Трампа перед Конгрессом США. Об этом во вторник сообщили журналистам в Белом доме.

Практика перевода из предосторожности одного из представителей американского руководства под надежную охрану за пределами Вашингтона на период выступления президента перед законодателями обеих палат Конгресса существует в США много лет. Она объясняется подготовкой к возможной "катастрофической атаке" или крупному ЧП в столице США во время выступления главы государства для сохранения вертикали власти. Обычно по этим же соображениям на выступлении американского лидера отсутствует и несколько законодателей. В прошлом году не присутствовал на выступлении Трампа занимавший на тот момент пост министра энергетики Рик Перри.

На оглашении ежегодного послания главы американской администрации "О положении страны", в котором он обозначает приоритетные направления своей внешней и внутренней политики, присутствуют почти все члены кабинета, включая вице-президента Майкла Пенса, который, по конституции, является председателем Сената, а также законодатели и члены Верховного суда США.

В США МВД не является силовым ведомством, оно в основном занимается вопросами, связанными с природными ресурсами.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Трамп назвал отношения США и Китая "вероятно, лучшими за всю историю их существования"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС