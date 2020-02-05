Министр внутренних дел отсутствует по соображениям безопасности на речи Трампа в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Американский министр внутренних дел Дэвид Бернхардт не присутствует по соображениям безопасности на нынешнем ежегодном выступлении президента Дональда Трампа перед Конгрессом США. Об этом во вторник сообщили журналистам в Белом доме.

Практика перевода из предосторожности одного из представителей американского руководства под надежную охрану за пределами Вашингтона на период выступления президента перед законодателями обеих палат Конгресса существует в США много лет. Она объясняется подготовкой к возможной "катастрофической атаке" или крупному ЧП в столице США во время выступления главы государства для сохранения вертикали власти. Обычно по этим же соображениям на выступлении американского лидера отсутствует и несколько законодателей. В прошлом году не присутствовал на выступлении Трампа занимавший на тот момент пост министра энергетики Рик Перри.

На оглашении ежегодного послания главы американской администрации "О положении страны", в котором он обозначает приоритетные направления своей внешней и внутренней политики, присутствуют почти все члены кабинета, включая вице-президента Майкла Пенса, который, по конституции, является председателем Сената, а также законодатели и члены Верховного суда США.

В США МВД не является силовым ведомством, оно в основном занимается вопросами, связанными с природными ресурсами.