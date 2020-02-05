Источник: Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации на северо-западе Сирии

ООН, 5 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН по запросу Великобритании, США и Франции готовится в четверг провести экстренное заседание по ситуации на северо-западе Сирии. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в организации.

"США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника [генсека ООН по Сирии Гейра] Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, - сказал собеседник агентства. - По предварительной информации, заседание может состояться уже в четверг".

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Быстрое продвижение сирийской армии в южных районах провинции Идлиб вызвало недовольство Турции, которая оказывает поддержку боевикам, противостоящим правительственным войскам. Телеканал Al Arabiya ранее сообщил, что 195 единиц турецкой боевой техники, включая бронемашины и танки, а также грузовики с боеприпасами, пересекли 2 февраля границу с Сирией. В понедельник в провинцию Идлиб проследовала еще одна военная колонна.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил во вторник отправку военной помощи в Идлиб необходимостью укрепления 12 наблюдательных постов турецкой армии.