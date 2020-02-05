Трамп заявил, что США могут очень быстро отменить санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут в кратчайшие сроки отменить санкции против Ирана и помочь ему улучшить экономику, если Тегеран решит выполнить ранее оглашавшиеся Вашингтоном требования. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая во вторник вечером перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным обращением "О положении страны".

"Иранский режим должен отказаться от попыток получения ядерного оружия, прекратить распространение террора, смерти и разрушений, а также начать работать на благо собственного народа. Из-за наших жестких санкций иранская экономика серьезно ослабла. Мы можем помочь им улучшить ее за короткий промежуток времени, но, возможно, они слишком горды или слишком глупы, чтобы просить об этом. Мы здесь. Посмотрим, какую дорогу они выберут. Это полностью зависит от них", - сказал американский лидер.

Глава государства в очередной раз назвал террористом убитого иранского генерала Касема Сулеймани. "Сулеймани был самым безжалостным мясником иранского режима, чудовищем, убившим или ранившим тысячи американских военнослужащих в Ираке. Будучи главным в мире террористом, Сулеймани направлял действия, которые привели к гибели бесчисленных мужчин, женщин и детей", - утверждал американский лидер.

"У нас ясное послание террористам: "Вы никогда не избежите американского правосудия". Если вы нападете на наших граждан, вы распрощаетесь со своей жизнью", - сказал Трамп.