Трамп в послании к Конгрессу подтвердил желание вывести войска США из Афганистана

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник в ежегодном послании к Конгрессу США подтвердил желание вывести войска из Афганистана и "положить конец самой продолжительной войне Америки".

"Мы работаем над тем, чтобы положить конец самой продолжительной войне Америки и вернуть наши войска домой", - сказал американский лидер.

"В Афганистане решимость и отвага наших военнослужащих позволили нам добиться невероятного прогресса, и мирные переговоры продолжаются. Я не собираюсь убивать сотни тысяч людей в Афганистане, многие из них невинны. Кроме того, в наши обязанности не входит выступать в роли правоохранительных органов других стран. Это лучшие в мире военные, они хотят либо сражаться, чтобы победить, либо не воевать вообще", - добавил американский лидер.

Осенью 2018 года США начали фактически сепаратные мирные переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) с целью прекращения боевых действий, что позволило бы вывести из Афганистана американские войска. Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в сентябре 2019 года подтвердил факт достижения с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей, помимо прочего, вывод из страны более 5 тыс. американских военнослужащих.

Однако затем Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами "Талибана" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, после чего переговоры приостановились. 1 февраля Халилзад прибыл в Кабул, где провел встречу с представителями движения "Талибан". Как заявили в администрации президента Афганистана Ашрафа Гани, на ней "не было достигнуто значительного прогресса".