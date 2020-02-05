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Палестино-израильский конфликт

Трамп заявил, что урегулирование на Ближнем Востоке требует "новых творческих подходов"

Президент США напомнил, что 28 января Вашингтон обнародовал "сделку века" для преодоления палестино-израильского конфликта

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Прежние попытки преодоления палестино-израильского конфликта провалились, и мировому сообществу необходимо продемонстрировать решимость и новые творческие подходы к этой проблеме.

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Такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп, выступая во вторник вечером перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным обращением "О положении страны".

Глава администрации США напомнил, что 28 января Вашингтон обнародовал свой новый план урегулирования на Ближнем Востоке, который еще называют "сделкой века". "На прошлой неделе я представил прорывной план [достижения] мира между Израилем и палестинцами. Понимая, что все прежние попытки провалились, мы должны быть решительными и творческими, чтобы стабилизировать регион и дать миллионам молодых людей шанс на более светлое будущее", - сказал Трамп.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТрамп, Дональд
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