Крылатая ракета BrahMos прошла более 70 испытаний

ЛАКХНАУ /Индия/, 5 февраля. Российско-индийская крылатая ракета BrahMos прошла более 70 различных испытаний. Об этом ежедневному изданию международной выставки вооружений DefExpo 2020 сообщил официальный представитель компании BrahMos Aerospace.

"Сверхзвуковая крылатая ракета испытана более 70 раз с сухопутных, надводных/подводных и воздушных систем, раз за разом успешно показывая свои качества. Это является мировым рекордом", - отметил представитель компании.

По его словам, после успешных испытаний крылатой ракеты воздушного базирования (КРВБ) BrahMos Индия стала первой страной, адаптировавшей единую крылатую ракету для трех сред. "КРВБ BrahMos также стала самой тяжелой и эффективной ракетой в составе вооружения истребителя Су-30МКИ", - добавил он, отметив, что ракета BrahMos пользуется повышенным спросом на мировом рынке вооружений.

Выставка DefExpo 2020 проходит в период с 5 по 9 февраля.