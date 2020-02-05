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Пелоси после речи Трампа в Конгрессе демонстративно разорвала текст его выступления

Копию своего послания президент США передал спикеру Палаты представителей за несколько минут до начала выступления
Cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси AP Photo/Alex Brandon
Описание
Cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) во вторник после выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе США с ежегодным обращением "О положении страны" демонстративно разорвала текст его речи.

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Копию своего послания Трамп передал Пелоси за несколько минут до начала выступления. В тот момент спикер протянула президенту руку, однако он не пожал ее, а развернулся и занял свое место на трибуне. В свою очередь Пелоси несколькими минутами позднее, представляя Трампа законодателям, сухо сказала: "члены Конгресса, президент США". При этом она не использовала традиционные, указывающие на почтение слова о том, что "это большая честь и привилегия [представлять президента]".

Как только Трамп закончил говорить, находившаяся за его спиной Пелоси взяла со стола бумаги и разорвала их. "Это было обходительно, учитывая [имевшиеся] альтернативы", - сказала она позднее журналистам в ответ на просьбу прокомментировать мотивы своего поступка.

В опубликованном в понедельник интервью газете The New York Times Пелоси рассказала, что последний раз лично разговаривала с президентом в середине октября на посвященной ситуации в Сирии встрече в Белом доме. Как заявлял после нее лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, спикер покинула мероприятие после того, как президент назвал ее "третьесортным политиком". Пелоси утверждала, что на встрече глава вашингтонской администрации впал в истерику, Трамп делал аналогичные заявления относительно Пелоси.

В сентябре прошлого года демократы Палаты представителей инициировали в отношении Трампа процедуру импичмента. 18 декабря нижняя палата утвердила две статьи обвинения против президента: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. В середине января они были переданы в Сенат, где процедура превратилась в судебный процесс, который завершится уже в среду финальным голосованием. Однако верхняя палата американского законодательного органа сейчас находится под контролем однопартийцев президента, что по существу сводит к нулю вероятность того, что глава вашингтонской администрации будет отстранен от занимаемой должности.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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