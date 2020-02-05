В Токио заявили, что не просили об отсрочке визита Си Цзиньпина в Японию

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Официальный Токио не обращался к Пекину с просьбой отложить визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию из-за сложной ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в японской столице генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"На данном этапе подготовка к визиту председатели Си Цзиньпина идет по плану, - сказал он. - Япония не собирается просить о его отсрочке".

Ранее в среду информационное агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Си Цзиньпин может отложить запланированный на начало апреля государственный визит в Японию из-за того, что намерен сконцентрировать силы на борьбе с распространением в Китае нового коронавируса. По этим данным, из-за занятости руководителя КНР отложены все рабочие встречи по подготовке этой поездки.

Председатель КНР не посещал Японию с мая 2008 года. Токио придает особое значение визиту Си Цзиньпина, а премьер-министр Синдзо Абэ неоднократно заявлял, что он должен открыть новую эру в отношениях двух стран.