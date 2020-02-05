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Новый премьер непризнанного Косова отверг подходы Белграда к диалогу

Албин Курти считает, что "Сербия, в сущности, никогда не владела Косовом"

БЕЛГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Соглашение между Белградом и Пришиной не может быть достигнуто, если сербская сторона будет исходить из позиции, что "и она должна что-то получить". Об этом заявил в ночь на среду каналу RTK новый премьер непризнанного Косова Албин Курти.

"Подход сербского президента [Александара] Вучича, что они [сербы] должны что-то получить от Косова, не может быть отправной точкой в решении проблемы. С таким подходом не вижу, что мы можем найти решение, но вместе с западными государствами мы можем создать контекст, где будет возможно найти решение", - заявил Курти, добавив, что "Сербия, в сущности, никогда не владела Косовом, а во время режима Милошевича потеряла его".

Заявление Курти прокомментировали в Белграде. Глава Канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич заявил, что Курти хочет лишь "капитуляции Сербии", чего никогда не произойдет. "Курти собственными заявлениями доказал, что не желает никакого соглашения с Сербией, не хочет настоящих переговоров, единственное, что он хочет - это унизительная капитуляция Сербии", - цитирует Джурича агентство Tanjug. Политик отметил, что капитуляции Сербии "без всяких сомнений хотят и отдельные иностранные менторы" Приштины.

Ранее в ходе своей программной речи в парламенте лидер радикального "Самоопределения" Албин Курти отметил, что готов вести диалог с Белградом. Он также пообещал, что его правительство будет "наказывать за военные преступления и агрессию", в связи с чем будет принят особый закон, а против Сербии будет направлен иск по обвинению в "геноциде" с требованием о "возмещении военного ущерба". Новый премьер также намерен "провести подготовку косовского общества для вступления в НАТО".

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признали 93 страны, 95 не признали, а еще пять воздержались. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран - членов ЕС.

Теги
СербияВучич, Александар
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