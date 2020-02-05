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Кризис на Украине

На Украине решили создать Министерство по реинтеграции Донбасса

В стране до этого времени существовало объединенное Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины во исполнение поручения президента Владимира Зеленского приняло решение о создании министерства, которое займется реинтеграцией Донбасса. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания в офисе президента.

"Было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Это даст нам возможность гораздо эффективней работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами", - цитирует премьера пресс-служба главы государства.

До этого времени на Украине существовало объединенное Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Глава данного ведомства Оксана Коляда 23 января сообщила о планах его разделения и создании отдельного Министерства по вопросам реинтеграции Донбасса. Министр пояснила это решение огромным объемом задач, которые не может охватить одно, даже объединенное министерство.

Ранее президент Украины призвал премьер-министра оптимизировать работу правительства и разделить некоторые министерства. Зеленский заявил, что ждет предложений от премьера по разделению Министерства по делам ветеранов, Министерства культуры, а также о новой концепции работы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир АлександровичГончарук, Алексей Валерьевич
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