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Ситуация на Корейском полуострове

Два самолета-разведчика ВВС США совершили полет над Корейским полуостровом

Соединенные Штаты участили вылеты авиации в районе Корейского полуострова на фоне застоя в переговорах о денуклеаризации КНДР

ТАСС, 5 февраля. Cамолет-разведчик EP-3E и самолет боевого управления и целеуказания Boeing E-8C ВВС США в среду совершили полет над Корейским полуостровом. Об этом сообщает в среду агентство Yonhap со ссылкой на отслеживающий полеты сайт Aircraft Spots.

По его данным, разведывательные самолеты были замечены на высоте 25 тыс. футов (7,6 км) и 31 тыс. футов (9,44 км). Информация о направлении и времени полета не приводится.

За последнее время ВВС США участили вылеты авиации в районе Корейского полуострова на фоне застоя в переговорах о денуклеаризации КНДР между Вашингтоном и Пхеньяном. 21 января аналогичный полет над Южной Кореей совершил разведывательный самолет Boeing RC-135W.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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