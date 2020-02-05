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Кризис в Сирии

СМИ: сирийская армия окружила город Саракиб в Идлибе с трех сторон

Этот город имеет стратегическое значение и находится на пересечении автострад Латакия - Алеппо и Дамаск - Алеппо

ТАСС, 5 февраля. Подразделения сирийской армии приближаются к городу Саракиб (провинция Идлиб), где находится форпост террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Об этом сообщил в среду телеканал Al Hadath.

По его сведениям, город окружен с трех сторон. Утверждается, что от Саракиба сирийских военных отделяет всего 1 км.

Во вторник сирийское государственное агентство SANA сообщило об освобождении правительственными силами нескольких населенных пунктов к востоку и к северу от Саракиба. Отмечалось, что сирийские военные пытаются блокировать город и вынудить противника капитулировать.

Саракиб имеет стратегическое значение и находится на пересечении автострад Латакия - Алеппо и Дамаск - Алеппо. Установление правительственными силами контроля над этим городом может ускорить разгром вооруженных группировок на севере страны.

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Теги
СирияКризис в Сирии
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