СМИ: сирийская армия окружила город Саракиб в Идлибе с трех сторон

ТАСС, 5 февраля. Подразделения сирийской армии приближаются к городу Саракиб (провинция Идлиб), где находится форпост террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Об этом сообщил в среду телеканал Al Hadath.

По его сведениям, город окружен с трех сторон. Утверждается, что от Саракиба сирийских военных отделяет всего 1 км.

Во вторник сирийское государственное агентство SANA сообщило об освобождении правительственными силами нескольких населенных пунктов к востоку и к северу от Саракиба. Отмечалось, что сирийские военные пытаются блокировать город и вынудить противника капитулировать.

Саракиб имеет стратегическое значение и находится на пересечении автострад Латакия - Алеппо и Дамаск - Алеппо. Установление правительственными силами контроля над этим городом может ускорить разгром вооруженных группировок на севере страны.

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.