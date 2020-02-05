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Кризис в Сирии
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Эрдоган потребовал от сирийских военных покинуть турецкие наблюдательные пункты в Идлибе

Политик отметил, что турецкие ВС "имеют право на самооборону в Идлибе"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Presidential Press Service via AP, Pool
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Presidential Press Service via AP, Pool

АНКАРА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в среду с требованием к правительству Сирии до конца февраля вывести своих военных за пределы турецких наблюдательных постов в сирийском Идлибе.

"Нападение на наших военных начинает новую эпоху в Сирии. Мы не можем допустить, чтобы подобное продолжалось. Вчера вечером в ходе разговора с [президентом России Владимиром] Путиным я сказал ему, что режим [президента Сирии Башара Асада] должен выйти за границы сочинского меморандума, за пределы турецких наблюдательных постов, - заявил турецкий лидер во время выступления в парламенте. - Если режим в течение февраля не отведет своих военных за пределы наших наблюдательных пунктов, то Турция будет вынуждена сделать это сама".

Эрдоган также отметил, что турецкие ВС "имеют право на самооборону в Идлибе".

Ранее агентство SANA передало, что бойцы сирийской армии освободили за сутки 22 населенных пункта в окрестностях Саракиба в провинции Идлиб, где находится форпост террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Быстрое продвижение правительственных сил позволило им перекрыть линии снабжения противника, чтобы принудить боевиков к капитуляции.

Саракиб находится на пересечении шоссе Латакия - Алеппо и Дамаск - Алеппо. Город прикрывает проход с востока к провинциальному центру Идлиб (320 км от Дамаска).

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Отношения с Россией

Эрдоган заявил, что Анкара придает особое значение дружбе и сотрудничеству с Москвой. "У нас нет абсолютно никаких намерений вступать в конфронтацию с нашими союзниками. Мы придаем особое значение продолжению нашей дружбы и сотрудничества с Россией. Наше единственное ожидание от России заключается в том, чтобы она лучше понимала нашу чувствительность в Сирии. Я выразил наши ожидания по Сирии и Ливии [президенту России Владимиру] Путину [в ходе вчерашнего телефонного разговора]", - сказал турецкий лидер.

4 февраля Эрдоган сообщил, что "на данном этапе нет никакой необходимости вступать с Россией в конфликт или серьезное противоречие", поскольку Анкара и Москва реализуют очень серьезные стратегические проекты, в том числе строительство первой в Турции АЭС "Аккую" и проект газопровода "Турецкий поток".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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