Суд на Украине рассматривает дело о растрате средств на возведение "Стены" на границе с РФ

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) приступил к рассмотрению дела о расхищении средств при реализации проекта "Стена" на границе с Россией.

"Суд начался и продолжается", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-центре суда.

ВАСУ должен был начать рассмотрение дела 15 января после получения его из Верховного суда Украины. Однако заседание не состоялось из-за отсутствия по причине болезни двух обвиняемых и двух адвокатов.

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали расследование хищения 16,7 млн гривен (около $632 тыс.) при реализации проекта "Стена" в марте 2016 года, а в 2017 году были задержаны восемь человек, подозреваемых в причастности к коррупционной схеме.

В июне 2019 года НАБУ направило в суд обвинительный акт. По версии следствия, ряд чиновников Государственной пограничной службы Украины и представителей бизнеса завышали объемы фактически выполненных работ по сравнению с указанным в документах, а также привлекали фиктивные компании для вывода средств, выделенных на строительство. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.

В ноябре 2014 года правительство тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка выступило с предложением усилить границу с РФ и соорудить там фортификационные сооружения и охранные системы, а также вырыть ров. Проект получил название "Стена" (или "Европейский вал"). Границу между странами на протяжении 2 тыс. км должны были укрепить опорные пункты для пограничников, наблюдательные вышки и сигнализация. На все отводилось шесть месяцев. Однако затем сроки начали постоянно отодвигать. Сначала на 2018 год, затем на 2020 год. Теперь окончательной датой называется 2021 год.

В настоящее время существуют разные оценки объема выполненных работ - от 30% до 50%. Задержку правительство объясняет недостаточным финансированием. Ориентировочная стоимость проекта оценивалась в 4 млрд гривен (примерно $145 млн).