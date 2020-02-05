СМИ: полпред Киева в политподгруппе в Минске может возглавить министерство по Донбассу

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Представитель Киева в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Алексей Резников может быть назначен на должность министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий. Об этом сообщило в среду издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в офисе президента Украины.

"Офис президента главным кандидатом на пост руководителя министерства временно оккупированных территорий видит представителя Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске, экс-заместителя мэра Киева Алексея Резникова", - сказано в сообщении.

Резников был назначен представителем Киева в политической подгруппе в сентябре 2019 года, до этого занимал должности заместителя мэра Киева и секретаря Киевского городского совета.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство Украины во исполнение поручения президента Владимира Зеленского приняло решение вновь создать министерство, которое займется вопросами реинтеграции Донбасса. До последнего времени на Украине работало объединенное Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Глава ведомства Оксана Коляда 23 января сообщила о планах его разделения и создания отдельного министерства по вопросам реинтеграции Донбасса в связи с огромным объемом задач.

Таким образом, правительство Украины вернулось к реализованной во время президентства Петра Порошенко идее создания отдельного ведомства - Министерства по делам оккупированных территорий, которое было создано в 2016 году и работало до формирования нового правительства в конце августа 2019 года, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.