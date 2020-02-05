Духовный лидер Ирана считает, что "сделка века" умрет раньше самого Трампа

ТЕГЕРАН, 5 февраля. /ТАСС/. Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи считает, что предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования между Израилем и Палестиной (так называемая сделка века) умрет раньше, чем президент США Дональд Трамп. Соответствующая запись была размещена в среду на его официальной странице в Twitter .

"Американская "сделка века" умрет еще раньше, чем Трамп", - написал он.

28 января Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время глава Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.