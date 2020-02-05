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Очередные президентские выборы пройдут в Польше 10 мая

Избирательная кампания начнется в день публикации этого решения в "Официальном вестнике"

ВАРШАВА, 5 февраля. /ТАСС/. Очередные выборы президента в Польше пройдут 10 мая. Об этом сообщила в среду на брифинге спикер Сейма (нижней палаты парламента) республики Эльжбета Витек.

"Я назначаю выборы президента Польши на воскресенье 10 мая", - сказала она.

Формально избирательная кампания начнется в день публикации этого решения в "Официальном вестнике", что должно произойти в ближайшее время. Если по итогам голосования 10 мая ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, через две недели состоится второй тур выборов, в котором примут участие только два претендента на высший пост в стране, завоевавшие в первом туре большинство голосов.

Президентские выборы проводятся в Польше один раз в пять лет. В 2015 году Анджей Дуда выиграл выборы во втором туре, набрав 51,55% голосов. За него проголосовали 8 млн 630 тыс. польских граждан. Баллотировавшийся тогда на второй срок Бронислав Коморовский набрал 48,45% - 8 млн 112 тыс. голосов.

Ранее Дуда уже сообщал, что намерен бороться за второй срок, и пока он лидирует в опросах общественного мнения. Свою кандидатуру выдвинула крупнейшая оппозиционная партия "Гражданская платформа", от которой в выборах главы государства примет участие Малгожата Кидава-Блоньская. Также за президентское кресло намерены бороться лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш и известный журналист Шимон Холовня. Левые силы на выборах будет представлять Роберт Бедронь - один из немногих польских политиков, не скрывающий нетрадиционную сексуальную ориентацию. Евроскептическая партия "Конфедерация" предложила избирателям кандидатуру Кшиштофа Босака - заместителя председателя националистического движения "Рух Народовы".

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Польша
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