Reuters: США прекратили совместную с Турцией программу по полетам беспилотников

ТАСС, 5 февраля. Власти США приняли решение приостановить на неопределенное время совместную с Турцией секретную программу по совершению американскими беспилотниками разведывательных полетов над территориями, где располагаются вооруженные формирования сирийских курдов. Об этом в среду со ссылкой на четыре источника из американской администрации сообщило агентство Reuters.

По его данным, ранее разведывательные полеты совершались невооруженными американскими беспилотниками с военной базы Инджирлик, используемой военно-воздушными силами Турции и США. Со стороны Министерства национальной обороны Турции и Пентагона не удалось получить официального подтверждения о приостановке программы, уточняет агентство.

Как информирует агентство, США приняли такое решение после того, как в октябре 2019 года Анкара начала в Сирии (к востоку от реки Евфрат) трансграничную операцию "Источник мира", целью которой является очистка территории от террористических элементов и вооруженных формирований "Сил народной самообороны" (СНС) сирийских курдов, которые признаны Турцией угрозой национальной безопасности. США в свою очередь на протяжении последних лет активно сотрудничали с курдскими формированиями в Сирии под предлогом борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Турция неоднократно выражала недовольство в связи с подобными действиями заокеанского партнера и призывала прекратить такой формат сотрудничества.