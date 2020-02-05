Глава фракции "Слуга народа" анонсировал "земельную ночь" в Раде

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Верховная рада Украины в четверг приступит к рассмотрению во втором чтении проекта закона о рынке земли, этот процесс может растянуться до утра пятницы. Такое предположение озвучил в эфире украинского телеканала Еспресо TV глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"На этой неделе мы готовы голосовать за землю. Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем, будем голосовать до победы. У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часа утра (пятницы) закончим. Мы называем это "земельной ночью", - сказал политик. Он выразил твердое убеждение, что за один день - четверг - депутаты точно не успеют принять закон. Арахамия не исключил, что обсуждение закона будет сопровождаться блокированием трибуны оппонентами и уличными протестными акциями.

Ранее правительство и аграрный комитет Рады представили общественности окончательный законопроект о рынке земли, подготовленный ко второму чтению после рассмотрения нескольких тысяч правок. В частности, был снижен порог максимальной концентрации земли в одних руках с 210 тыс. га до 10 тыс. га (как физлицами, так и компаниями) и предусмотрен запрет на приобретение сельхозземель иностранцами до того, как это будет разрешено на всеукраинском референдуме. При этом запрет на приобретение земли для граждан РФ будет действовать на постоянной основе.

Проект также вводит запрет на покупку земель в 50-километровой зоне по периметру государственной границы Украины. По оценке правительства, минимальная стоимость 1 га земли не может быть менее 25-30 тыс. гривен ($1,04-1,25 тыс.). Покупать землю можно будет только по безналичному расчету и после того, как будет доказано происхождение этих средств. Земля станет предметом залога, и благодаря этому аграрии смогут привлекать кредиты в банках.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал подготовленный ко второму чтению проект закона "самым лояльным" среди аналогичных документов в любых других странах. Глава государства привел в пример Турцию, которая задолго до Украины приняла закон о рынке земли, и теперь эта страна значительно обогнала украинское государство в экономике.

С объявлением о необходимости узаконить куплю-продажу земли в стране начались акции протеста. 17 декабря 2019 года возле здания Верховной рады произошли массовые столкновения участников акции с полицией, в результате которых пострадали как протестующие, так и силовики. С тех пор аграрии систематически перекрывают международные трассы, блокируют проезды во многих городах Украины. Очередная протестная акция запланирована у здания Рады утром 6 февраля.