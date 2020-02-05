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Кризис в Сирии
Обновлено 

СМИ: армия Сирии взяла под контроль селение, где находится наблюдательный пост Турции

Деревня находится восточнее города Саракиб

ТАСС, 5 февраля. Сирийская армия вступила в населенный пункт, в котором расположен наблюдательный пост турецких сил. Об этом в среду сообщил арабский телеканал Al Arabiya.

По поступившей информации, отряды сирийской армии установили контроль над деревней, расположенной восточнее города Саракиб (провинция Идлиб), в которой находится наблюдательный пост турецких сил.

Практически одновременно с этой информацией поступили сообщения о направлении Турцией военных подкреплений к границе с Сирией. Официальных подтверждений турецкой стороны о передислокации своих войск к сирийской границе не поступало.

Некоторое время назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с требованием к правительству Сирии до конца февраля вывести своих военных за пределы турецких наблюдательных постов в сирийском Идлибе.

Ранее агентство SANA передало, что бойцы сирийской армии освободили за сутки 22 населенных пункта в окрестностях Саракиба в провинции Идлиб, где находится форпост террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Быстрое продвижение правительственных сил позволило им перекрыть линии снабжения противника, чтобы принудить боевиков к капитуляции.

Теги
СирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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