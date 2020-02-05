Представитель Зеленского: Украина не сможет взять Крым, даже если Россия сама его отдаст

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Украина неспособна организовать работу органов государственной власти в Крыму, даже если Россия добровольно согласится передать ей полуостров. Об этом в среду заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

"Вот если агрессор - Российская Федерация - завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать", - ответил он на вопрос агентства Укринформ о готовности украинской власти реализовать сценарий возвращения полуострова.