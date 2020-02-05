{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер-министр Иракского Курдистана считает высокой вероятность возрождения ИГ

Масрур Барзани заявил, что "Исламское государство" сейчас насчитывает в своих рядах больше боевиков, чем в 2013 году

ТАСС, 5 февраля. Премьер-министр автономного региона Иракский Курдистан Масрур Барзани считает, что в настоящее время в Ираке существует большая вероятность возрождения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Глава кабинета автономного региона, как сообщил в среду иракский новостной портал "Мавазин ньюс", привел несколько аргументов в подтверждение собственных опасений.

По словам Барзани, "Исламское государство" сейчас насчитывает в своих рядах больше боевиков, чем в 2013 году, до начала атак этой группировки в Сирии и Ираке и до объявления ИГ об образовании так называемого халифата". "Трудно определить точное число сторонников ИГ, но у нас есть информация, что в настоящее время их насчитывается 18 тысяч, а возможно, и больше", - указал премьер Иракского Курдистана.

Как считает Барзани, "существует высокая вероятность, что ИГ возродится вновь". По его мнению, террористическая группировка "сможет легко перестроить свои ряды и провести вербовку новых боевиков, так как в регионе еще остаются причины, которые в свое время и привели к появлению "Исламского государства".

Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они взяли под контроль второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей своего "халифата".

В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов. В декабре 2017 года бывший тогда премьером Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране, однако операции по зачистке республики от боевиков продолжаются до сих пор.

Теги
Ирак
Реклама на ТАСС
США будут работать над улучшением связей с РФ, но не в ущерб союзниками
Советник Трампа уточнил, что США не станет подводить своих союзников в мире, включая Украину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС