Премьер-министр Иракского Курдистана считает высокой вероятность возрождения ИГ

ТАСС, 5 февраля. Премьер-министр автономного региона Иракский Курдистан Масрур Барзани считает, что в настоящее время в Ираке существует большая вероятность возрождения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Глава кабинета автономного региона, как сообщил в среду иракский новостной портал "Мавазин ньюс", привел несколько аргументов в подтверждение собственных опасений.

По словам Барзани, "Исламское государство" сейчас насчитывает в своих рядах больше боевиков, чем в 2013 году, до начала атак этой группировки в Сирии и Ираке и до объявления ИГ об образовании так называемого халифата". "Трудно определить точное число сторонников ИГ, но у нас есть информация, что в настоящее время их насчитывается 18 тысяч, а возможно, и больше", - указал премьер Иракского Курдистана.

Как считает Барзани, "существует высокая вероятность, что ИГ возродится вновь". По его мнению, террористическая группировка "сможет легко перестроить свои ряды и провести вербовку новых боевиков, так как в регионе еще остаются причины, которые в свое время и привели к появлению "Исламского государства".

Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они взяли под контроль второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей своего "халифата".

В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов. В декабре 2017 года бывший тогда премьером Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране, однако операции по зачистке республики от боевиков продолжаются до сих пор.