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Кризис в Сирии

Дамаск обвинил Анкару в поддержке террористов в Идлибе и нарушении Аданских соглашений

Эти соглашения предусматривают двустороннюю координацию по обеспечению безопасности на совместной границе Сирии и Турции

ТАСС, 5 февраля. Сирия расценивает ввод турецких сил в провинцию Идлиб как нарушение Аданских соглашений от 1998 года, предусматривающих двустороннюю координацию по обеспечению безопасности на совместной границе. Об этом говорится в распространенном в среду агентством SANA заявлении МИД республики.

"Действия [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана нацелены на защиту террористических группировок, которым Анкара оказывает всестороннюю поддержку", - утверждается в коммюнике.

Как подчеркивает МИД республики, Турция "не выполняет также своих обязательств, вытекающих из соглашений, подписанных в Астане (Нур-Султане) и Сочи, которые касаются урегулирования ситуации в провинции Идлиб". "Поведение Анкары свидетельствует о том, что она произвольно трактует подписанные документы и вводит в заблуждение международную общественность", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства Дамаска.

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. Турция как один из гарантов перемирия в Сирии вместе с Россией и Ираном несет ответственность за "Идлибскую зону". На территории провинции и в сопредельных районах Алеппо и Хамы действует 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Теги
СирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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