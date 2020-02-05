США ввели санкции против болгарского судьи и членов его семьи

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции против судьи специализированного уголовного суда Болгарии Андона Миталова, который, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Он подчеркнул, что судья был внесен в черный список "из-за его причастности к серьезным случаям коррупции", которые "существенно подрывали" верховенство закона и независимость демократических институтов страны. Санкции были также введены против жены и дочери Миталова. Помпео подчеркнул, что США впервые вводят рестрикции против болгарского гражданина в связи с причастностью к коррупционным схемам.

Попадание физических и юридических лиц в американский черный список означает заморозку их активов в США, запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с ними.