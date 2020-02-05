Reuters: парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству

ТАСС, 5 февраля. Румынский парламент выразил в среду вотум недоверия правительству Лудовика Орбана (Национал-либеральная партия, НЛП). Об этом сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, за вотум недоверия проголосовал 261 парламентарий при необходимых 233 голосах. "Парламент с большим перевесом отправляет нынешнее правительство в отставку", - приводит агентство слова лидера крупнейшей в стране оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Марчела Чолаку.

На прошлой неделе СДП и Демократический союз венгров Румынии (ДСВР) внесли на голосование соответствующее предложение. Этот шаг был сделан после того, как кабинет взял на себя ответственность за законопроект об избрании мэров в два тура. Согласно действующему избирательному законодательству, сейчас местные органы власти, в том числе мэры, избираются в ходе одного тура. Выборы в местные органы власти должны пройти в Румынии летом этого года.

Отправленный в отставку кабмин пришел к власти после вынесения вотума недоверия правительству социал-демократов в октябре прошлого года и пользовался поддержкой президента Клауса Йоханниса, который в прошлом был лидером НЛП. Однако в парламенте социал-демократы по-прежнему сохраняют относительное большинство, отражающее результат выборов 2016 года. Поэтому либералы утверждают, что состав парламента больше не соответствует настроениям в обществе, и настаивают на проведении этим летом также досрочных парламентских выборов.

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