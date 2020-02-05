Трамп примет лидера оппозиции Венесуэлы Гуайдо в Белом доме

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп примет в среду в Белом доме лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Сегодня президент Дональд Трамп примет в Белом доме временного президента Боливарианской Республики Венесуэла Хуана Гуайдо. Этот визит является возможностью вновь подтвердить приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Венесуэлы, а также обсудить пути взаимодействия с президентом Гуайдо с целью ускорить переход к демократии в Венесуэле, который положит конец существующему кризису. Мы продолжим работать с нашими партнерами в регионе с целью противостояния нелегитимной диктатуре в Венесуэле, и мы будем поддерживать народ Венесуэлы для достижения демократического будущего и процветания", - говорится в заявлении.

Согласно распространенному пресс-службой Белого дома графику американского лидера, встреча начнется в 14:00 по местному времени (22:00 мск).

Гуайдо 4 февраля был также приглашен на выступление американского президента перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны". Он сидел недалеко от супруги Трампа Меланьи. Во время своей речи Трамп сообщил, что Гуайдо присутствует в зале, назвав его "настоящим и легитимным президентом Венесуэлы". Он заявил, что Соединенные Штаты поддерживают стремление к "восстановлению демократии" в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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