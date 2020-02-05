Париж не может подтвердить встречу министров стран "нормандского формата" в Мюнхене

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции не может подтвердить возможную министерскую встречу в "нормандском формате" (Россия, Франция, ФРГ и Украина) на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля. Об этом заявил представитель французского МИД в ходе брифинга в среду.

"Мы не можем подтвердить проведение возможной встречи в таком формате", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Во вторник глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции в Праге по итогам переговоров с чешским коллегой Томашем Петржичеком отметил, что стороны обсуждают возможность проведение встречи в таком формате в Мюнхене. При этом он указал, что главы МИД квартета не хотели бы, чтобы такая встреча перетянула на себя внимание участников конференции.

В январе этого года посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр уже заявлял, что министерские переговоры в "нормандском формате" могут пройти на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Последний саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Его участники приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", также они выступили за разведение сил на отдельных участках линии соприкосновения и поддержали закрепление в украинском законодательстве на постоянной основе "формулы Штайнмайера" - механизма предоставления Донбассу особого статуса. Лидеры стран договорились продолжить дискуссию на высшем уровне в "нормандском формате" уже через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.