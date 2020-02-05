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В Болгарии заявили, что утверждения о помощи России в укрывательстве банкира абсурдны

Ранее главный прокурор республики Иван Гешев заявил об укрывательстве бывшего владельца Корпоративно-торгового банка Цветана Василева

СОФИЯ, 5 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Болгарии назвало абсурдом слова главного прокурора республики Ивана Гешева об укрывательстве при помощи Сербии бывшего владельца Корпоративно-торгового банка (КТБ) Цветана Василева.

"Эти утверждения абсурдны", - сказали в среду ТАСС в российском диппредставительстве.

"Цветан Василев в Сербии, его защищает российское государство при помощи сербского государства", - сказал ранее в среду Гешев, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе. Видеозапись разговора с журналистами представлена на сайте газеты "24 часа".

Проблемы в КТБ - четвертом по величине банке Болгарии - возникли в июне 2014 года, когда после серии проведенных им сомнительных операций, ставших достоянием гласности, вкладчики банка в массовом порядке стали изымать свои накопления, что в итоге привело к его банкротству. В соответствии с публично объявленными данными, дефицит в КТБ составил более €2 млрд . Владельца банка Цветана Василева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, уже более пяти лет он находится в Сербии, а Болгария все это время настаивает на его экстрадиции.

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БолгарияРоссия
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