США рассчитывают на дальнейший прогресс в переговорах "нормандской четверки"

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что в ходе встречи в декабре в Париже в "нормандском формате" был достигнут прогресс, и надеются на его дальнейшее развитие. Об этом заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в вашингтонском центре "Меридиан".

"Я думаю, что на последнем раунде переговоров в "нормандском формате" был достигнут определенный прогресс. И мы хотели бы, чтобы этот прогресс развивался, чтобы россияне придерживалась обязательств, которые они дали как в Минске, так и президенту [Франции Эмманюэлю] Макрону и другим в рамках "нормандского процесса". Мы будем и дальше поддерживать это", - сказал он.

Саммит "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Лидеры четырех стран договорились до конца 2019 года осуществить обмен пленными между Украиной и провозглашенными республиками Донбасса, а до конца марта 2020 года - осуществить разведение сил в трех новых точках на линии разграничения.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров уже обращал внимание на то, что "некоторые западные партнеры весьма своеобразно трактуют ситуацию с выполнением минского комплекса мер, связывая его полную реализацию исключительно с действиями российской стороны". По его словам, проблемы с выполнением минских соглашений на самом деле связаны исключительно "с саботажем, который осуществлялся прежним президентом Украины Петром Порошенко в отношении этого важнейшего документа". При этом он отмечал, что РФ надеется на то, что новое украинское руководство предпримет шаги, которые позволят приблизить решение кризиса.